حريق داخل مستشفى يخلي 27 مريضاً في الخبر

تواصل – فريق التحرير:

تسبب حريق بمستشفى المانع في محافظة الخبر، مساء اليوم الأربعاء، في إخلاء 27 مريضاً، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث على الفور.

وتصاعدت الأدخنة من المبنى، وامتدت إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وجرى إخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور باشر فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية الحادث، وتم إخلاء المبنى، وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد.