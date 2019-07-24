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مصدر مسؤول يكشف حقيقة إيقاف «سناب شات» في المملكة
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تواصل – الرياض:

استبعد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات بالمملكة صحة ما يشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف عمل تطبيق سناب شات في المملكة غدا الخميس.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الإجراء لو حدث لأي سبب تنظيمي أو خلافه سيعلن للجمهور لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات، وأيضاً الشركة المعنية ستخطر بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها، بحسب “الرياض”.

الجدير بالذكر أن مغردين تداولوا اليوم شائعات عن توقف عمل تطبيق سناب شات في المملكة بدءاً من غدٍ الخميس، حيث تصدر هاشتاق “#حجب_السناب_في_السعوديه_من_غدا” قائمة التريند اليوم.

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