«الغذاء والدواء» تحذر من منتج تجميلي يُسبب مخاطر صحية كبيرة

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام المنتج التجميلي “بودرة دهن العود” للعلامة التجارية “أجمل”؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيلة من منتج ” AJMAL Dahn Al Oudh Powder ” على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

وأشارت إلى أن التعرُّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطرَ صحية للمستهلك، مبينة أن المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867046 A) وتاريخ صلاحية 2021/08، ناصحة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه.

وشددت على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج. ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلة المنتج من الأسواق، ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.