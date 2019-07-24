صحة بيشة تكشف نتائج التحقيق في مقطع «مغذي النمل»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عن نتائج التحقيق في المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.

وقال متحدث “صحة بيشة” علي آل بخيتان، إنه بناءً على نتائج التحقيق التي استندت فيها اللجنة المشكلة من قبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على إفادة المرأة المرافقة لابنتها المنومة بقسم الأطفال بالمستشفى وجهات الاختصاص المعنية؛ فإن المواطنة صاحبة المقطع دخلت المستشفى بتاريخ 8/ 7/ 2019م مرافقةً لابنتها، وأفادت خلال لقائها بلجنة التحقيق أن النظافة بالغرفة كانت جيدة، ولم تلحظ وجود حشرات في أرضية الغرفة، أو مفارش الأسرَّة.

وأضاف أنها في اليوم التالي 9/ 7/ 2019م وعند الساعة العاشرة مساءً، تفاجأت بوجود نملتين في أنبوب المغذي، وعلى الفور استدعت التمريض الموجود بالقسم حينها، وأزالت الممرضة المغذي وغيرته، بينما فحصت هي مفرش السرير والبطانية للتأكد من وجود نمل، ولم يظهر لها وجوده، وبعد مغادرة الممرضة وعند قيام المواطنة بفتح كيس كان بحوزتها وبداخله علبة حليب أطفال؛ عثرت على عدد من النمل بداخله.

وتابع “آل بخيتان” أن تقرير الجولة الفورية الذي قام بها مدير الشؤون الصحية وعدد من مسؤولي صحة بيشة ومستشفى الملك عبدالله، فور نشر المقطع، أظهر عدم وجود حشرات في أي مكان بالمستشفى، ومن خلال إفادة المواطنة وتقارير الجولات الميدانية التي تمت بالمستشفى وإفادات المختصين المعنيين بالحالة؛ اتضح عدم وجود أي حشرات بقسم تنويم الأطفال، وأن مصدر وجود النمل بالغرفة كان علبة الحليب داخل الكيس الذي كان بحوزة المواطنة.

في سياق متصل، أشار متحدث صحة بيشة إلى وجود إهمال بسيط من قبل عاملات شركة الصيانة والنظافة تسبب في تدنٍّ محدود لمستوى النظافة بالقسم، ووجود إهمال من الممرضة التي وضعت أنبوب المغذي يتمثل في عدم إقفالها فتحة الأنبوب أثناء رفعها للمغذي، كما كشف عن وجود إهمال لدى رئيسة التمريض بالقسم؛ وهو عدم مرورها على المرضى ومتابعة أعمال التمريض، بالإضافة إلى عدم اتخاذها الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالة؛ وهو تصعيدها الفوري للجهة المختصة.

وختم “آل بخيتان” بقوله: إنه بناءً على نتائج التحقيق اعتمد مدير الشؤون الصحية في بيشة عدداً من القرارات شملت توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، واتخاذ عددٍ من العقوبات النظامية بحق رئيسة التمريض والممرضة مباشرة الحالة، ومشرفة النظافة التابعة لشركة الصيانة والنظافة.