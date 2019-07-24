صور صادمة.. «فأر مطبوخ» داخل وجبة بالجوف و«الأمانة» تُغلق المطعم

تواصل – الجوف:

في واقعة صادمة عثر أحد المواطنين بمنطقة الجوف، على “فأر مطبوخ” داخل إحدى الوجبات، واتخذت أمانة المنطقة إجراءات صارمة، حيث أغلقت المطعم، وفرضت عليه غرامات الحد الأعلى وفق لائحة الغرامات المعمول بها.

وأوضحت “أمانة الجوف” أن مركز عمليات (الطوارئ 940) بالأمانة تلقى بلاغاً من مواطن بمدينة سكاكا يفيد أنه اشترى إحدى الوجبات من أحد المطاعم وعثر داخلها على “فأر مطبوخ”.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه المراقبين الصحيين من الأمانة إلى المطعم المذكور؛ حيث لوحظ تدن في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور تم إتلاف بقية الأطعمة الموجودة وإغلاق المحل احترازياً.

ودعت أمانة منطقة الجوف، كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود أي مخالفة بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ (940)، الذي يتلقى البلاغات الهاتفية يومياً وعلى مدار الساعة.