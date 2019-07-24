تنبيه من السفارة في لندن للمواطنين المتوجهين إلى بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

نبَّهت سفارة المملكة لدى بريطانيا المواطنين إلى أن موظفي مطار هيثرو يعتزمون الإضراب عن العمل خلال الأيام القادمة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن إدارة المطار أعلنت أن الموظفين قد يضربون عن العمل أيام: الجمعة 26 يوليو، والسبت 27 يوليو، والاثنين 5 أغسطس، والثلاثاء 6 أغسطس، والجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وأكدت السفارة أنها اتخذت الإجراءات الضامنة لعدم تأثر المواطنين السعوديين القادمين إلى المملكة المتحدة.

وأفادت السفارة أن الخطوط السعودية ستسمح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في أيام الإضراب بتغيير مواعيد حجوزاتهم، أو استرجاع أثمان التذاكر دون رسوم.

ودعت السفارة المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها عند وجود أي طارئ على الأرقام (02079173000 – 07799519495).