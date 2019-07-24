25 جهاز خدمة ذاتية في فروع «الصندوق العقاري».. خدمات خارج أوقات الدوام

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بصندوق التنمية العقارية، تركيب 25 جهازاً إلكترونياً للخدمة الذاتية في عدد من فروع الصندوق المختلفة؛ لتمكين المواطنين من الاستفسار على مدار الساعة دون الحاجة لمساعدة موظفي الصندوق.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن أجهزة الخدمة الذاتية التي بدأ الصندوق في تركيبها في عدد من الفروع، صُممت لتنفيذ 20 خدمة إلكترونية تسهل وتلبي احتياجات المواطنين لمنزل سكني.

وأشار العصيمي إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية ستمكّن المستفيد من إجراء عدد من الخدمات خارج أوقات الدوام مثل تحديث ملفه، والاستعلام عن القرض العقاري المدعوم، وطلب صرف الدفعات، وخدمات السداد، والاستعلام عن أحقية فك الرهن أو التنازل، ومعلومات عن حالات الكفيل والمكفول.

ومن الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمة الذاتية أيضاً، معرفة العقود المتعلقة بالمستفيد وحالاتها، ومعرفة الإجراءات من قبل الجهة الممولة، بجانب خدمة “اعرف دورك”، فيما سترفع هذه الأجهزة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدَّم عبر الأجهزة وعبر الموقع الإلكتروني للصندوق إلى 30 خدمة.