«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية

«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وذلك بدءاً من العام المقبل.

ومن تلك الشروط، أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً “غير مشترك مع مرحلة أخرى”، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام.

واشترطت الوزارة أيضاً أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى “تأهيل وعمل، ريادة الأعمال؛ ماهر”، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات، أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالباً أو طالبة.

يُذكر أن وزارة التعليم تعتزم، تطبيق تدريس اللغة الصينية في العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة؛ وفق مواصفات محددة للمدارس.

ومن ضمن الإدارات التعليمية التي تطبق تدريس اللغة الصينية “تعليم الرياض”، حيث سوف يتم ترشيح مدرستين للبنين ومدرستين للبنات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة الإمام تكشف حقيقة فتح التسجيل في برنامج «انتساب»

جامعة الإمام تكشف حقيقة فتح التسجيل في برنامج «انتساب»

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

قرار عاجل من وزير التعليم.. لجنة لمتابعة تنفيذ الأحكام وسلم الرواتب

قرار عاجل من وزير التعليم.. لجنة لمتابعة تنفيذ الأحكام وسلم الرواتب

بشرى سارة للجامعيين القدامى.. إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال 

بشرى سارة للجامعيين القدامى.. إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد
لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>