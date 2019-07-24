«التعليم» تحدد مواصفات مدارس تعليم اللغة الصينية

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم مواصفات المدارس الثانوية التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية، وذلك بدءاً من العام المقبل.

ومن تلك الشروط، أن يكون مبنى المدرسة حكومياً مستقلاً “غير مشترك مع مرحلة أخرى”، وألّا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة، وأن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام.

واشترطت الوزارة أيضاً أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى “تأهيل وعمل، ريادة الأعمال؛ ماهر”، وأن يتوفر في المدرسة معمل لغات، أو مركز لمصادر التعلم بسعة 35 طالباً أو طالبة.

يُذكر أن وزارة التعليم تعتزم، تطبيق تدريس اللغة الصينية في العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة؛ وفق مواصفات محددة للمدارس.

ومن ضمن الإدارات التعليمية التي تطبق تدريس اللغة الصينية “تعليم الرياض”، حيث سوف يتم ترشيح مدرستين للبنين ومدرستين للبنات.