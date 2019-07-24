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هل تريد القضاء على الأرق ليلاً؟.. إليك هذه الخطوة البسيطة

هل تريد القضاء على الأرق ليلاً؟.. إليك هذه الخطوة البسيطة
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تواصل – وكالات:

وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة “تكساس” في أوستن، أن الحمام المسائي أو الاستحمام في حوض مليء بالفقاعات مدة ساعة ونصف الساعة قبل النوم، يمكن أن يقاوم الأرق بشكل فعال.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خبراء، أن درجة حرارة الماء التي تتراوح بين 40 إلى 42.5 درجة مئوية، تعد “مثالية” وتعجل بالنعاس لمدة تصل إلى 10 دقائق.

وتعمل الحمامات الدافئة على إعادة توجيه الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين؛ ما يسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، كما يقول الباحثون، وهذا يحفز الساعة الداخلية للجسم على التفكير في أن الوقت حان للنوم، مع انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي في فترة ما قبل النوم.

وأوضحت الدراسة أن الأرق يؤدي إلى الشعور بالتعب على المدى القصير. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وحتى أمراض القلب.

وكتب الباحثون في مجلة Sleep Medicine Reviews: “يوصى بأخذ حمام دافئ “تسخين الجسم السلبي القائم على الماء” في أغلب الأحيان لمكافحة الأرق”. ومع ذلك؛ كيف أو لماذا يحدث هذا، كان غامضاً نسبياً.

وتنظم درجة الحرارة الأساسية دورة النوم والاستيقاظ، وتبلغ ذروتها في وقت متأخر من بعد الظهيرة، وهي الأدنى عند نهاية النوم. وعندما ترتفع درجة الحرارة لدينا؛ فإنها تعمل مثل المنبه الطبيعي.

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