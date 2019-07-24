تعرف على مواعيد إيداع المعاشات ورواتب موظفي الدولة لشهر يوليو

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، غداً الخميس، موعداً لإيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يوليو في حسابات المتقاعدين.

وتودع المعاشات التقاعدية عبر نظام «تحويل صرف سريع»؛ وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

كما ستصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غداً الخميس، رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل.

وفيما يخص رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي من مدنيين وعسكريين، من المقرر أن تودع في حسابات المستفيدين صباح (الأحد) ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بدلاً من موعده المحدد ٢٧ من كل شهر ميلادي؛ إذ يوافق يوم إجازة (السبت).