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«العصير المذهل».. يخلصك من الدهون والوزن الزائد

«العصير المذهل».. يخلصك من الدهون والوزن الزائد
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على المشروبات الطبيعية، في عملية الحمية والتخسيس، حيث تتعدد المشروبات المتعلقة بخفض الدهون بالاعتماد على مكوناتها.

وغالباً ما يدخل في تركيب هذه المشروبات، خليط كبير من الفواكه والخضراوات التي تساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم من خلال التفاعلات فيما بينها.

ومن بين هذه المشروبات ما يعرف بـ”العصير المذهل” لأنه يمزج مسحوق الماتشا والشاي الأخضر، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضاد أكسدة يعرف بـ”الكاتشين”، الذي يعزز عملية حرق السعرات الحرارية، ويساعد على خسارة الوزن أو تثبيته.

كما تفيد مكونات الشاي الأخضر في توليد الطاقة عن الحرارة التي يتسبب بها الشاي الأخضر نفسه؛ وبالتالي يؤدي لزيادة حرق السعرات الحرارية، كما يحتوي هذا المشروب على الكافيين الذي يزيد من عملية حرق الدهون.

ويتكون المشروب من المانجو والموز المجمد، وأوراق السبانخ، ومسحوق الماتشا والشاي الأخضر، وحليب جوز الهند خالي الدسم.

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