برصاصة في الرأس.. لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اغتيال نائب القنصل العام التركي في أربيل الأسبوع الماضي داخل أحد المطاعم في إقليم كردستان العراق.

وظهر في الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة في المطعم نائب القنصل يجلس إلى طاولة برفقة أحد الأشخاص داخل المطعم، قبل أن يقوم شخص كان يجلس إلى الطاولة المجاورة لهما من مكانه فجأة ويطلق رصاصة إلى رأس الدبلوماسي التركي، قبل أن يأتي شخصان آخران ويطلقان النار من مسدسيهما تجاهه.

الجدير بالذكر أن الهجوم الذي وقع في 17 يوليو الماضي، أسفر عن وفاة شخصين آخران من مواطني إقليم كردستان العراق.

وفي وقت لاحق، أعلنت الأجهزة الأمنية في أربيل إلقاء القبض على مطلق النار الرئيس يدعى “مظلوم داغ” وأحد مساعديه.