جامعة الإمام تكشف حقيقة فتح التسجيل في برنامج «انتساب»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حقيقة فتح التسجيل في برنامج الانتساب “التعليم عن بُعد”؛ مؤكدة أن الرابط الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يدعو الطلاب إلى التسجيل غير معتمد.

وقالت الجامعة: ننوّه بأنه ‏بشأن الاستفسارات الواردة عن إتاحة التسجيل في برنامج التعليم عن بُعد، نفيدكم بأنه تم إيقاف التسجيل وفق قرار وزارة التعليم منذ العام الجامعي 1438 / 1439 هـ؛ مشيرة إلى أنه لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه؛ لافتةً وعليه، فلا يوجد قبول للطلاب الجدد.

وكانت وزارة التعليم قد وجّهت، في وقتٍ سابقٍ، مديري جميع الجامعات السعودية، بإيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والتعليم الموازي في الجامعات بشكلٍ نهائي، لجميع المراحل التعليمية: دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصّصات بلا استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.