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مكافأة مفاجِئة لـ«مقيم مصري» من أمير عسير

مكافأة مفاجِئة لـ«مقيم مصري» من أمير عسير
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تواصل – أبها:

فاجأ أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، مقيماً مصريًّا، بمكافأة على أمانته، حيث أعاد مبلغاً مالياً قدره ٧٠٠٠ ريال إلى إدارة السجون بالمنطقة.

وقالت مصادر: إن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، سددت مبلغًا للمقيم المصري “وليد منير فريد” كان يطالب به أحد السجناء، وبعد استلامه للمبلغ عاد لإدارة السجن مبيناً أنه تسلم في وقتٍ سابق مبلغ 7000 ريال من إجمالي مديونيته على السجين.

بدوره قدّم أمير عسير، شكره وتقديره للمقيم على أمانته وإعادته المبلغ إلى صاحبه؛ ووجّه بمنحه مكافأة مالية تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعاده، وسلّم مبلغ المكافأة نيابة عن الأمير مساعد مدير عام السجون بالمنطقة العميد سعد آل مريط.

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