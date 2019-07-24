«الشؤون البلدية»: المقابل المالي لترخيص 24 ساعة ليس موحدًا.. وندرس الضوابط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الشؤون البلدية»: المقابل المالي لترخيص 24 ساعة ليس موحدًا.. وندرس الضوابط

«الشؤون البلدية»: المقابل المالي لترخيص 24 ساعة ليس موحدًا.. وندرس الضوابط
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الشئون البلدية والقروية إن قيمة المقابل المالي الخاص بترخيص العمل 24 ساعة للمنشآت، لن تكون موحدة في كل المناطق والمحافظات.

وأوضحت أنها لازالت تعمل على إعداد الضوابط والتنظيمات، بجانب مراعاة الأنشطة التجارية المعفاة في تحديد المقابل المالي.

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله حول “المقابل المالي الخاص بـ “ترخيص 24 ساعة”.

وقالت الوزارة إنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، حيث لا تكون القيمة موحدةً لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.

وأضافت: سيُراعى في تحديدها الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الأخذ في الحسبان عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محدّدة، بما يحقّق الأهداف المرجوة من القرار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل يُعفى حامل «الإقامة المميزة» وأسرته من رسوم المرافقين؟

هل يُعفى حامل «الإقامة المميزة» وأسرته من رسوم المرافقين؟

هل يمكن إعفاء صاحب العمل من دفع المقابل المالي لمنشأته الصغيرة؟.. العمل تُجيب

هل يمكن إعفاء صاحب العمل من دفع المقابل المالي لمنشأته الصغيرة؟.. العمل تُجيب

تفاصيل التوصية المقدمة لـ«الشورى» بشأن إعفاء المنشآت من المقابل المالي

تفاصيل التوصية المقدمة لـ«الشورى» بشأن إعفاء المنشآت من المقابل المالي

قرار جديد بشأن إعفاء المنشآت الصغرى من المقابل المالي

قرار جديد بشأن إعفاء المنشآت الصغرى من المقابل المالي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد
ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>