مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

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تواصل – فريق التحرير :

توفيت فتاة في عقدها الثاني من العمر بمحافظة بيشة، حيث وُجِدَت مشنوقة داخل منزل أسرتها مساء الأحد الماضي.

وباشرت السلطات الأمنية التحري حول القضية التي يرجح أن تكون حالة انتحار، فيما نقل جثمان الفتاة إلى مستشفى الملك عبد الله ببيشة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة، حيث تدور الشكوك حول لعبة “الببجي”.

وبحسب صحيفة ” عكاظ” أفاد أحد أقارب الفتاة أن الأسرة كانت خارج المنزل وقت الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، لتختفي الفتاة فجأة وعند بحث شقيقتها عنها وجدتها قد أقدمت على قتل نفسها بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل، فيما أكد قريبها أنها لم تكن تعاني من أي مرض نفسي أو عنف أسري.

ونصح والد الفتاة الأسر محذرا من خطورة الألعاب والتطبيقات على أبنائهم خاصة الأطفال والشباب، وطالب بأهمية المراقبة الدورية لهواتفهم وأجهزتهم النقالة.

وشرع عدد من الدول العربية في حظر اللعبة المعروفة “ببجي” ، بعد الشكاوى حولها وتأثيرها السلبي.

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