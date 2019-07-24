ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الفلفل الحار يوميًا؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

مأساة الفتاة المشنوقة في بيشة ولعبة «ببجي».. تفاصيل الحدث المؤلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

«تقويم التعليم» تعلن موعد اختبار الرخصة المهنية.. الطاقة الاستيعابية 400 ألف معلم

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

قرار مهم من «العمل» بشأن تسوية مخالفات المنشآت والتوطين.. مبادرة جديدة

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

«الخدمة المدنية» تحدد موعد بدء إجازة عيد الأضحى وتكشف عن مدتها

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الفلفل الحار يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الفلفل الحار يوميًا؟
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.

وشملت الدراسة بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف لدى المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يوميا.

الجدير بالذكر أن تناول الفلفل الأسود مع الأكل لم يظهر نسب الخطورة ذاتها على الذاكرة، فيما كانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تكشف مخاطر تناول الفلفل الحار يوميا، على الرغم من دراسات سابقة كانت قد أكدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون

5 مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون

7 أطعمة تقلل خطر سرطان البروستاتا

7 أطعمة تقلل خطر سرطان البروستاتا

دواء من «الفلفل الحار» مضاد لـ«السمنة»

دواء من «الفلفل الحار» مضاد لـ«السمنة»

اكتشاف مادة فعالة لإنقاص الوزن.. موجودة داخل كل بيت

اكتشاف مادة فعالة لإنقاص الوزن.. موجودة داخل كل بيت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لا تنضبط في المؤتمر!
مقالات

لا تنضبط في المؤتمر!

المزيد
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
تدوينات حرة

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

المزيد
لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد
ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>