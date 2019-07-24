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نيزك ناري يضيء سماء الرياض فجر اليوم

نيزك ناري يضيء سماء الرياض فجر اليوم
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تواصل – الرياض:

أضاء سماء الرياض والمحافظات المحيطة بها، فجر اليوم، جسم نيزكي، لاحظه عدد كبير من السكان، وذلك في حوالي الساعة الثانية والنصف قبل الفجر.

ووصف شهود عيان، الجسم بأنه شديد السطوع، وله لون يميل إلى الأزرق، وله ذيل من الشرار المتناثر، وينطبق هذا الوصف على احتراق نيزك في غلاف الأرض الجوي وتبخره، والذي يُقَدّر ارتفاعه -بحسب مواقع رؤية النيزك- بين ١٠٠- ٢٠٠ كيلومتر فوق سطح الأرض؛ حسبما أكد الباحث الفلكي “ملهم بن محمد هندي”.

وأوضح هندي أن هذا الجسم يطلق عليه علمياً “الكرة النارية”، وهو من الشهب لكن بحجم أكبر، وعادةً يكون من الصخور الهائمة في الفضاء ويكون حجمها مقارباً لحجم كرة القدم؛ لذلك تستغرق وقتاً أطول في الاحتراق بسبب الاحتكاك؛ خلاف الشهب التي تحترق في أقل من ثانية.

وقال إن هذه الفترة تتميز بكثرة الكرات النارية بسبب دخول الأرض في موسم شهب البرشاويات الذي يبدأ من ١٧ يوليو إلى ٢٤ أغسطس، وهي تمتاز بكثرة الكرات النارية؛ خلاف بقية مواسم الشهب الأخرى؛ مؤكداً عدم وصول أي صور توثق احتراق النيزك.

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