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بُترت قدمه في عاصفة الحزم.. خادم الحرمين يمنح الجندي «شراحيلي» وسام المؤسس

بُترت قدمه في عاصفة الحزم.. خادم الحرمين يمنح الجندي «شراحيلي» وسام المؤسس
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تواصل – فريق التحرير:

نظير تضحياته أثناء مشاركته في عاصفة الحزم مدافعاً عن تراب الوطن، منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

وتعرض الجندي ” نايف” إلى إصابة بترت على إثرها قدمه اليمنى، بعد انفجار لغم مزروع من المليشيا الإرهابية الحوثية.

وبترت قدم الجندي البطل من منتصف الساق بعد إصابته قبل ثمانية أشهر، حيث تم علاجه ووضع بديل صناعي في عملية ناجحة بألمانيا وهو يتمتع حاليا بصحة جيدة ومعنويات عالية.

وقدمت أسرة الجندي الباسل “شراحيلي” شكرها لخادم الحرمين الشريفين، وقال والده محمد أحمد شراحيلي إن ما قدمه ابنه هو واجب وطني على الجميع، مشيرا إلى أن إصابته هي وسام عز وفخار واعتزاز للجميع كونه قدم تضحيته في سبيل حماية أرض الوطن.

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