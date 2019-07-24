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تحذير كوني.. الانقراض يهدد حيوانات الأرض
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تواصل – وكالات:

دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر من احتمالية انقراض جماعي للحيوانات، لاسيما الطيور، بسبب التغير المناخي نظرا لعدم قدرتها على التكيف بسرعة كافية.
وأوضحت الدراسة الجديدة أن الحيوانات تُعاني من التكيف بسرعة كافية لمواكبة التغير المناخي السريع، الأمر الذي يجعلها عرضة إلى خطر الانقراض.
وحددت الدراسة بعض أنواع الطيور المعروفة والشائعة مثل طائر القرقف الكبير والقرقف الأزرق والطيور البحرية.
ويأمل الباحثون أن يحفز تحليلهم هذا القيام بدراسة جديدة بشأن مرونة مجموعات الحيوانات في مواجهة التغير العالمي، إذ يمكن أن يساعد هذا أيضا المحميات على إيجاد أفضل طريقة لإدارة الفئات الضعيفة من الأنواع والفصائل المختلفة.
الجدير بالذكر أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هناك حوالي مليون نوع يواجه حاليا خطر الانقراض.
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