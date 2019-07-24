تحذير كوني.. الانقراض يهدد حيوانات الأرض

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دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر من احتمالية انقراض جماعي للحيوانات، لاسيما الطيور، بسبب التغير المناخي نظرا لعدم قدرتها على التكيف بسرعة كافية.