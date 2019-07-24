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مشهد مؤلم.. ابن عاق يشعل النيران في والده ويفر هارباً

مشهد مؤلم.. ابن عاق يشعل النيران في والده ويفر هارباً
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تواصل – متابعات:

وثقت إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري يطل على طريق عام في مصر، مطاردة ابن لوالده الذي تجاوز الستين من عمره ويطرحه أرضاً قبل أن يسكب الكيروسين على جسده ويشعل النيران في مشهد مؤلم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر الابن العاق وهو يحاول منع المارة من الوصول إلى والده لإنقاذه بعد اشتعال النيران، إلا أن أحد المارة تمكن من الوصول إلى الأب المصدوم محاولاً إطفاء الحريق لكن النيران طالته هو الآخر قبل اجتماع الأهالي الذين تمكنوا من إنقاذ الضحيتين.

وحدثت الواقعة في مدينة أبو المطامير بالبحيرة، حيث تعاطف الأهالي مع الوالد المكلوم، مطالبين السلطات بضبط الابن العاق الذي فرَّ بعد تجمع الأهالي ومحاكمته فوراً.

وتم نقل المصابين للمستشفى، حيث أصيب الأب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 80% نسبة لتأخر إنقاذه، مع سوء حالته النفسية.

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