النيابة العامة تحذر من خطورة هذه الجريمة.. ٣ ملايين غرامة وسجن ٥ سنوات

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حذرت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، من خطورة التورط في السلوكيات المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، حيث تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن العقوبات المقررة لهذه الجريمة هي السجن لمدة تصل لـ5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

يأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها.