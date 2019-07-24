تكفل بعلاجه ولي العهد.. تماثل الطفل اليمني «رواف» للشفاء بعد استئصال الورم السرطاني من عينه

تواصل – فريق التحرير:

تحسنت حالة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان بعد تماثله للشفاء؛ وذلك بعد أن تم استئصال ورم عينه بالكامل، بعد أن كان الورم السرطاني يهدد حياته.

ويستكمل الطفل “رواف” حالياً علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، على نفقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورفع جابر آل عوفان – والد الطفل رواف – شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتكفله بعلاج طفله، وتذليل كافة العقبات حتى وصوله للمملكة، بعد أن تم نقله من اليمن، كما قدّم شكره للسفير السعودي في اليمن، وجميع من سهّل علاج طفله.

وأكد “آل عوفان” أن ما قدّمته المملكة لطفله هو امتداد لاهتمامها بالشعب اليمني، وتقديمها للعمل الإنساني في اليمن، وتلمسها لحاجة الشعوب العربية والإسلامية، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين جُل اهتمامها.