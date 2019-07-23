تحقيقات وزارة الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن واقعة ممرضة محايل وطبيب الأشعة.. هذا ما حدث

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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا أعلنت فيه نتائح التحقيقات في واقعة الممرضة وأخصائي الأشعة بمستشفى محايل العام، والتي تم تداول مقطع بشأنها يوم الخميس الماضي.

وتفصيلاً، قالت وزارة الصحة: “إن طبيب الأشعة الذي ظهر في مقطع الفيديو خلال تأدية عمله وصلت لديه حالات حرجة جداً ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم، وفي هذه الأثناء قام مرافق لأحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظياً ومحاولة الاعتداء عليه رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة”.

وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جداً بالعودة لمساعدته على إكمال تشخيص المصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود خلاف بين الممرضة والطبيب حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها على رفضها القاطع لأي اعتداء لفظي أو جسدي على أي ممارس صحي من قبل أي طرف، مؤكدة في نفس الوقت أنها ترفض أي إساءة لأي مستفيد من خدماتها الصحية أو أي تجاوز للأنظمة داخل المنشآت الصحية.

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