احذروا تناول هذه القهوة في إيطاليا.. غرامة ضخمة والترحيل بانتظاركم

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تواصل – فريق التحرير:

اضطرت السلطات الإيطالية إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر في مدينة البندقية؛ وذلك لحماية السكان ومعالم المدينة وبيئتها؛ وفق “يورونيوز”.

وأصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة في ترحيل السائحين بعد ذلك.

ويزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً.

وتشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً؛ وهو ما شكَّل ارتفاعاً بنسبة 10% عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.

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