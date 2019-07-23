تقلبات جوية في جازان.. أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية

تواصل – فريق التحرير:

حالة من التقلبات الجوية، شهدتها المحافظات الجبلية بمنطقة جازان تمثلت في هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية.

وتسببت موجة الغبار الكثيف، في عرقلة حركة المرور، حيث اضطر قائدو المركبات على الطريق الدولي إلى التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تماماً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة.

كما ناشدت الجميع، عدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.