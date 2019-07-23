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شروط الاستفادة من مبادرة «سند للزواج» والحد الأقصى للدخل الشهري

شروط الاستفادة من مبادرة «سند للزواج» والحد الأقصى للدخل الشهري
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تواصل – الرياض:

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن عدد من الشروط خاصةً ما يتعلق بالراتب أو الدخل الشهري للمتقدمين، لتحقيق العدالة في منح العطاء ضمن مبادرة سند الزواج.

وأوضح برنامج سند محمد بن سلمان، أنه يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال للمتقدمين ضمن المبادرة.

وتضمنت شروط أهلية سند الزواج:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18 – 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وحصول المتقدم على الثانوية العامة كحد أدنى.

وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، ولا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، وأن تكون الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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