لهذا السبب.. السوق المالية تغرم شركتين 10 آلاف ريال

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فرضت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية على شركتين؛ لمخالفتهما نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الإدارة.

وأكدت الهيئة، أنه تم فرض غرامة مالية على شركتي “أميانتيت العربية السعودية، وشركة الخزف السعودية”، بمبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الشركتين خالفتا الفقرة ” ب ” من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م؛ ولم يزودا الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوماً تقويمياً من نهاية سنتها المالية التي توافق 2019/02/09م.