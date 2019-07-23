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مستفيد حصل على وظيفة هل يتأثر مبلغ الدعم؟.. حساب المواطن يرد

مستفيد حصل على وظيفة هل يتأثر مبلغ الدعم؟.. حساب المواطن يرد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث البيانات التي يطرأ عليها تغيير خاصةً بيانات الدخل للمستفيدين.

جاء ذلك بعد طلب مواطن توضيح ما يجب القيام به بعد حصوله على وظيفة، حيث رد البرنامج قائلاً: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة تسجيل الدخول ثم تفاصيل الطلب؛ ومن ثم الإفصاح عن الدخل”.

وأضاف البرنامج: “يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع “خاص/حكومي” (حسب المصدر) ونوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل مسجل لدى وزارة الخدمة المدنية أو العسكرية/ مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حسب المصدر) والضغط على أيقونة حفظ”.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال تم تعديل بيانات الدخل لدى المستفيد؛ سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى”.

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