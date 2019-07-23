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تنفيذ حكم القتل في «عبد العزيز الحويطي» بتبوك

تنفيذ حكم القتل في «عبد العزيز الحويطي» بتبوك
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تواصل – واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.
وذكر البيان أنه تم القبض على المدعو / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي -سعودي الجنسية-، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي، اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ في منطقة تبوك.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وحذرت  كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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