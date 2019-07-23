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المملكة على موعد مع «هايبرلوب» لأطول مسار بالعالم.. 76 دقيقة من الرياض لجدة

المملكة على موعد مع «هايبرلوب» لأطول مسار بالعالم.. 76 دقيقة من الرياض لجدة
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تواصل – الرياض:

كشفت شركة “فيرجن هايبرلوب ون”، الأولى في العالم في اختبار تقنية الـ”هايبر لوب”، عن شراكة تطويرية مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية؛ تهدف لدراسة إنشاء أطول مسار “هايبرلوب” تجريبي واعتمادي في العالم، إضافة إلى مركز للبحث والتطوير، ومنشأة لتصنيع مركبات “هايبرلوب” شمال مدينة جدة.

وسيوفر المشروع الذي سيشمل مساراً للاختبارات وإصدار شهادات الاعتماد، يبلغ طوله 35 كيلومتراً فرصاً لتطوير تقنيات محدّدة لنظم نقل تقنية “هايبرلوب”، وتطوير خبرات محلية في المملكة يمكن استغلالها تجارياً والارتقاء بها، وستيسر الدراسة أيضاً إنشاء سلاسل إمداد محلية لمنظومة “هايبرلوب” وتسريع تجمعات الابتكار في شتى أنحاء المملكة.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زار في أبريل 2018 الساحل الغربي للولايات المتحدة؛ حيث أبدى اهتماماً بشكلٍ كبيرٍ بتقنية “هايبرلوب”، وتوقيع اتفاقيات لإرسال مهندسين سعوديين في المصانع الأمريكية؛ بهدف التطوير والتدريب وتوفير فرص وظيفية للسعوديين مستقبلاً.

وأكّد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال؛ أن تقنية “هايبرلوب ون” أنابيب منخفضة الضغط تحمل “كبسولات” للركاب أو البضائع، حسب الطلب، بسرعات تصل إلى 1080 كيلومتراً في الساعة، وتستطيع تقنية هايبرلوب، أن تقلل من أوقات الرحلات في أنحاء المملكة كافة وتقديم تجربة الوصول إلى الوجهة مباشرة حسب الطلب بسرعات تفوق ثلاثة أضعاف سرعة السكك الحديدية عالية السرعة، مما يزيد بشكل كبير من ربط جميع أنحاء البلاد ببعضها.

وسيستغرق السفر من الرياض إلى جدة 76 دقيقة، مما يجعل من المملكة بوابة إلى ثلاث قارات، كما سيستغرق السفر من الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة.

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