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انهيار صخور وسقوط مركبة من عقبة عثوان.. والأهالي يطالبون بتأهيل الطريق

انهيار صخور وسقوط مركبة من عقبة عثوان.. والأهالي يطالبون بتأهيل الطريق
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد متكرر سقطت مساء أمس الاثنين مركبة من نوع جيب، بعد انهيار الطريق الذي كانت تسلكه جراء هطول الأمطار وعدم وجود مصدات على الطريق.

وتسبب الحادث الذي وقع على عقبة طريق عثوان بالداير في إصابة شخصين كانا يستقلان المركبة ليتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأعرب الأهالي عن أسفهم للحادث، مؤكدين أن هذا المشهد أصبح متكررا مع كل هطول للأمطار بالمنطقة.

وعرقل انهيار الطريق حركة السير على المسارين، فيما أوضح الأهالي أن الانهيارات الصخرية تكررت كثيرا في هذا المكان، ما يوقف حركة السير ويتسبب في الاختناقات المرورية، مع وعورة الطريق الذي لا يخلو من المنعطفات الخطرة بسبب الانهيارات.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل وتأهيل الطريق وصيانته مع توفير الحواجز والمصدات والمجاري لمياه الأمطار والسيول، وتوفير كافة وسائل السلامة لمستخدمي الطريق.

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