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تدريب 24 ألف موظف بـ«الصحة» لمناصب قيادية

تدريب 24 ألف موظف بـ«الصحة» لمناصب قيادية
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، ممثلة بأكاديمية القيادة الصحية، عن إطلاق برنامج تدريبي لتهيئة ما لا يقل عن 10% من موظفي الوزارة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم ليصيروا قيادات فاعلة في منشآتهم.

واختير 24 ألفاً من منسوبي وزارة الصحة في جميع أنحاء المملكة من الموظفين أصحاب التأثير في منشآتهم، لتعزيز معرفتهم واكتساب الرؤى والأفكار حتى يكونوا مهيئين لأدوار قيادية، سعياً لإنجاح التحول في القطاع الصحي.

ويتكون برنامج القيادة من ثلاثة محاور رئيسة هي: قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة التغيير، كما تضمن التدريب تأهيل المشاركين ليكونوا ذوي أثر فعّال في منشآتهم لضمان تحقيق الكفاءة القصوى.

وسيتم منح المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة تخرّج من أكاديمية القيادة الصحية بعد إكمالهم 6 مواد بمجموع 22 درساً.

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