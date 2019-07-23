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تعرَّف على فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان

تعرَّف على فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان
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تواصل- وكالات:

كشفت دراسة عن توصل أطباء سويديين إلى فصيلة الدم الأكثر مقاومة لمرض السرطان، بعد دراساتهم لحالات الإصابة بهذا المرض، وتشير الدراسة إلى أن أصحاب الفصيلة الأولى (A) هم الأقل عرضة للإصابة بالمرض الخبيث.

وبدأ علماء معهد كارولينسكا السويدي الدراسة قبل نصف قرن، تابعوا وراقبوا خلالها نحو مليون مريض في مستشفيات بريطانيا، وكشفت نتيجة المتابعة أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم الأولى هم أقل عرضة للإصابة. حسب روسيا اليوم.

أما المرضى أصحاب فصائل الدم الأخرى، فقد توصل الباحثون إلى أن أصحاب فصيلة (B) يصابون عادة بسرطان المعدة، أما أصحاب الفصيلتين AB وO فهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقاً للأطباء يعود السبب الرئيسي لتطور وانتشار الأورام السرطانية للكحول والتدخين، وتناول الأدوية غير السترويدية المضادة للالتهابات.

ووجد خبراء المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية سابقاً، أن أصحاب الفصيلة (A) هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة ومختلف أشكال التقرحات.

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