«التخصصات الصحية» تكشف عدد الشهادات المزورة

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كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن عدد الشهادات المزورة التي تم كشفها العام الماضي، موضحة أن أغلب قضايا التزوير لدى الهيئة تكون في تزوير شهادات الخبرة.

وقال الدكتور أيمن عبده، الأمين العام للهيئة إنه تم رصد 200 شهادة مزورة العام الماضي فيما يتم إيقاف ما بين 1000 – 2000 ممارس صحي سنويًا لعدة أسباب، منها: “الأخطاء الطبية.. وغيرها”، حسب “الرياض”.

وأوضح أن أغلب قضايا التزوير تتعلق بشهادات الخبرة، ما حدا بهم للتركيز على الاختبارات للتأكد من الشهادات والخبرات، مضيفًا: نتعامل مع تزوير الشهادات بطرق عدة منها طرق الفرز الأولي عن طريق شركة عالمية مختصة بتوثيق الشهادات، كذلك توثيق الشهادات عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإذا ما تم ورصدت الهيئة شهادة أو خبرة مزورة لمواطن فإن القرار هو الفصل، أما الوافد فتقوم الجهات المختصة بترحيله نهائيًا.