بالفيديو.. أمير المدينة يُهدي «مصحفًا» للطفل المصري فاقد والديه ويوجه برعايته

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أهدى سمو الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، نسخةً من القرآن الكريم للطفل المصري الذي فقد والديه في حادث مروري مروع الأيام الماضية، كما وجه بتقديم كافة الخدمات له، وذلك بعد أن زاره وتفقده بمستشفى الملك فهد حيث يتعالج.

وأظهر مقطع فيديو قصير، نشره حساب إمارة منطقة المدينة المنورة، سمو الأمير وهو يتفقد الطفل داخل غرفته بالمستشفى، حيث تبادل معه حديثاً قصيرا، وأهدى له المصحف الشريف ثم قبَّله على جبينه وهو يدعو له بعاجل الشفاء.

يذكر أن الطفل المصري عبدالعزيز فقد والديه إثر حادث مروري مروع، بيد أن أهل المدينة المنورة ضربوا مثلاً رائعاً في النبل والتاخي، حيث شملوه برعايتهم وأحاطوه بحنانهم ملتفين حوله كأسرة واحدة.