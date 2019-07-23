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بعد تعيينه عضواً بـ«كبار العلماء».. تعرّف على سيرة الشيخ عبدالسلام السليمان
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تواصل – فريق التحرير:

صدر اليوم الاثنين، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ويعمل الشيخ السليمان عضواً بهيئة التدريس في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان الشيخ السليمان قد حصل على درجة الدكتوراه في 2011 من المعهد نفسه عن أطروحته التي كان موضوعها عن الآراء الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قضايا معاصرة.

ويشرف الشيخ السليمان كذلك على برنامج “عطاء” الإلكتروني الذي يعنى بتنظيم العمل في الجمعيات الخيرية في المملكة وربطها إلكترونياً؛ وهو البرنامج الحاصل على جائزة القمة العالمية في الأمم المتحدة.

كما يدير الشيخ عبدالسلام السليمان مؤسسة الدعوة الخيرية التي تهتم بنشر فتاوى، وكتب ومحاضرات كبار علماء المملكة.

ويتبع المؤسسة مركز للبث المباشر لدروس ومحاضرات كبار العلماء، ومركز للمعلومات ومعهد عالٍ للدعوة على الإنترنت.

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