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«التحالف»: الحوثي استهدف المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً

«التحالف»: الحوثي استهدف المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً
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تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن التحالف دمر قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا، وتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة داخل صنعاء.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية تنتهك القوانين الإنسانية بارتكابها جرائم حرب، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تعطيلها العمل الإغاثي والحركة التجارية في الموانئ اليمنية واحتجازها 51 ألف طن مساعدات إغاثية موجهة للشعب اليمني.

وجدد المالكي التأكيد على أن عاصمة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني، مشيراً إلى استمرار العمليات الإنسانية لدعم الشعب اليمني.

وتابع متحدث التحالف أن تهديد الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

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