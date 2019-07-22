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«حرس الحدود» تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مناطق.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود توفر 34 وظيفة صحية شاغرة (للرجال)، لخريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي البكالوريوس، وسيكون تقديم من خلال بوابة (جدارة) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

عدد الوظائف:
1 – طبيب مقيم (العدد 16 وظيفة).
2 – أخصائي (العدد 9 وظائف).
3 – صيدلي (وظيفة واحدة).
4 – فني (العدد 6 وظائف).
5 – مساعد صحي (وظيفتان).

أماكن العمل:
– منطقة الرياض.
– منطقة مكة المكرمة.
– المنطقة الشرقية.
– منطقة تبوك.
– منطقة نجران.
– منطقة الحدود الشمالية.
– منطقة جازان.
– منطقة الجوف.
– منطقة عسير.

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):
1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
3 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة:
1 – خريجو المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
2 – خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
3 – خريجو درجة البكالوريوس.

الشروط والضوابط العامة:
1 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
2 – يشترط أن يكون لديه رخصة هيئة التخصصات الطبية سارية المفعول.
3 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
4 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
5 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/11/25هـ الساعة 8:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/29هـ الساعة 4 مساءً.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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