«الأرصاد»: هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجات الحرارة سُجلت في المملكة كانت في الأحساء حيث وصلت لـ46 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة.

وأضافت الأرصاد، أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، والخرج، والقيصومة، ووادي الدواسر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان.

كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.