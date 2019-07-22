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نموذج من القوة والأناقة.. تعرف على وحش «لكزس» الجديد للطرق الوعرة (صور)

نموذج من القوة والأناقة.. تعرف على وحش «لكزس» الجديد للطرق الوعرة (صور)
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تواصل – وكالات:

استعرضت شركة “لكزس” نموذجها الجديد من السيارات رباعية الدفع المخصصة لعشاق المغامرات واجتياز الطرق الوعرة.

وجاءت سيارة GXOR الجديدة بهيكل معدل عن هياكل سيارات GX 470 الشهيرة، مزود بممتصات صدمات مدعمة وقوية مصنوعة من المعدن وألياف الكربون.

وزودت السيارة بعجلات كبيرة General Tire 275/70 مخصصة للطرق الوعرة، ونظام تعليق خاص، ونظام يساعد على التحكم بدوران كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال أو الطرق المكسوة بالأوحال.

كما زودت هذه السيارة بجهاز سحب ذي محرك قوي وأسلاك معدنية متينة قادر على انتشالها في حال علقت في إحدى الحفر أو المستنقعات، وخزانات وقود كبيرة تكفيها لقطع مسافات كبيرة.

ويوجد بها أيضاً براد صغير خاص موجود في قمرتها، وألواح للطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء الرحلات البعيدة، ومحرك السيارة بأنبوب خاص مرفوع فوق الهيكل؛ ليؤمن له الهواء أثناء عبور المسطحات المائية.

وبالرغم من كون هذه المركبة مخصصة للرحلات الصعبة، إلا أنها جاءت بأحدث الأنظمة الإلكترونية، وأنظمة المولتيميديا والتكييف، ونظام تحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافةً إلى أنظمة تتحكم إلكترونياً بسرعة دوران العجلات على مختلف أنواع الطرق.

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