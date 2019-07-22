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لمستخدمي «آيفون».. حيلة بسيطة تساعدك في الحفاظ على شحن بطاريتك

لمستخدمي «آيفون».. حيلة بسيطة تساعدك في الحفاظ على شحن بطاريتك
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تواصل – وكالات:

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية؛ فإن هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها حتى تحافظ على الطاقة في جهازك، عوض أن تضطر إلى معاودة الشحن طيلة الوقت.

وأضحت قوة البطارية، أحد المعايير المهمة في الهواتف الذكية، لاسيما أننا نستخدم الأجهزة في إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويلجأ مستخدمو الهاتف، إلى خفض بريق الشاشة، كما قد يحولون الجهاز إلى وضع “اقتصاد الطاقة”، حين تتراجع نسبة الشحن، لكن هذه المزايا ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة.

خطوات بسيطة

وبما أن التطبيقات مسؤولة عن استهلاك قدر كبير من الطاقة في هواتفنا؛ فإنه بوسع مستخدم “آيفون” أن يحل المشكل من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى ثوان.

ولأجل القيام بهذا الأمر، يتعين عليك أن تذهب إلى قسم الإعدادات ثم إلى “القسم العام”، وعندها ستجد خاصية “تحديث التطبيقات في الخلفية” أو “Background app refresh”.

وفي هذه المرحلة، عليك أن تقوم بالضغط على خاصية التعطيل “off”، حتى يتوقف الهاتف عن تحديث التطبيقات، بينما يواصل عمله بالشكل المعتاد.

ولأن المستخدم يحتاج إلى هذه التحديثات؛ فإن بإمكانه، أن يضبط الوقت المناسب لتنزيلها، ويتم هذا الحل من خلال إجراء “التنزيل” خلال الأوقات التي يكون فيها الهاتف متصلاً بشبكة “واي فاي” فقط.

أما حين يكون الهاتف متصلاً بالبيانات والباقات الموجودة في الجهاز، فلن يجري تنزيل التحديثات؛ حفاظاً على البطارية، وهذا الأمر ممكن من خلال خطوات بسيطة أيضاً.

تطبيقات الخلفية

وعند الذهاب إلى خاصية “تجديد تطبيقات الخلفية”، ستجد أن الهاتف يخيرك بين أمرين اثنين؛ وهما تنزيل التحديثات بـ”البيانات والواي الفاي”، أو بـ”الواي فاي”، وفي هذه المرحلة، عليك باختيار شبكة الـ”واي فاي” فقط.

وتستطيع هذه “الحيلة” أن تحافظ على الشحن؛ لأن حصر التحديثات بهذه الطريقة، يعني أن جهازك سيحصل على قدر أقل من التحديثات، فيما كان يقوم بالأمر طيلة الوقت.

وفي حال كنت حريصاً على التحديث المستمر لبعض التطبيقات لأنها تهمك كثيراً؛ فأنت قادر على ذلك، فيما ستتواصل “القيود” على التطبيقات الأخرى غير المهمة.

وحتى ترى ما تستهلكه التطبيقات من بطاريتك في هاتف آيفون، اقصد قسم الإعدادات، وراجع استهلاك البطارية بحسب التطبيق، وعندئذ، سترى أكثر التطبيقات التي تنال من شحن الجهاز.

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