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لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!

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لا تجعلوا من الحمقى مشاهير!
غادة السبيعي

عبارة رددها الكثير حيال استيائهم من بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح مؤخراً كل “من هب ودب” مشهوراً بفتح حساب ونشره ولا يهم المحتوى الذي سيقدمه بل البعض أصبح يفعل أمور مخزية وطائشة لا معنى لها فقط من أجل لفت الانتباه وإثارة جدل الرأي العام ومن ثم زيادة عدد المتابعين لديه، لا مبالياً باختلاف فئاتهم العمرية.

ولا عزاء لمن فقد أمانته ومصداقيته لأجل كسب المال على حساب صحة وأموال المتابعين لغرض الإعلانات المضللة فأصبحوا يهتمون بـ الكم وليس الكيف، والأعجب من ذلك عندما نرى القنوات العربية تتسابق على استضافتهم، وأصحاب المشاريع والأعمال يتهافتون ويدفعون مبالغ طائلة لهؤلاء، بينما العلماء والمفكرون لا نرى لهم أي تواجد!

ومن أبرز الأحداث التي حدثت خلال السنوات الماضية مطالبة بعض المغردين على تويتر بمقاطعة هذه العينة من المشاهير، حيث تم إطلاق حملة عبر وسم “#تبليك_المشاهير”، كان هذا الوسم متصدراً لعدة أسابيع على مستوى المملكة، وتم القبض من قبل الجهات الأمنية على عدد من مشاهير “السوشال ميديا” لارتكابهم مخالفات استوجبت إيقافهم.

وفي النهاية أختم بذكر مقولة الأستاذ الإعلامي تركي الدخيل في أحد مقالاته: “لا شك أن “السوشيال ميديا” أتاح المجال لفيالق من الحمقى الذين كان يمكن إسكاتهم قبل التقنية”.

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