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سوريا.. إنقاذ «طفلين» من تحت الأنقاض في معرة النعمان (فيديو)

سوريا.. إنقاذ «طفلين» من تحت الأنقاض في معرة النعمان (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو، إنقاذ طفلين من تحت الأنقاض في معرة النعمان السورية، بعد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية وطائرات النظام على المنطقة.

وقال رجال إنقاذ وسكان مدينة معرة النعمان السورية، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 27 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، اليوم (الاثنين)، في هجوم على المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا، بحسب “رويترز”.

وأضافوا أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب محافظة إدلب.

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