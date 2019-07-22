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موقف نبيل.. أهل المدينة يحتضنون طفلاً مصرياً فقد والديه في حادث مأساوي (صور)

موقف نبيل.. أهل المدينة يحتضنون طفلاً مصرياً فقد والديه في حادث مأساوي (صور)
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تواصل – المدينة المنورة:

وثق مقطع فيديو، نشرته مبادرة “خير أمة” لموقف نبيل ومؤثر عكسه أهل المدينة المنورة، حيث التفّوا حول طفل مصري فقد والديه في حادِث مروري.

من جانبهم أطلق رواد مواقع التواصل وسماً حمل عنوان “لست وحدك يا عبدالعزيز”، شهد تفاعلاً كبيراً مع الطفل المصري، حيث زاره الكثيرون في المستشفى لتقديم الدعم له، وليؤكدوا أن أهل المدينة هم أهله.

وذكر مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة الدكتور أيمن خرابة، أنه تم استقبال الطفل بعد حادِث مأساوي تعرضت له أسرته بطريق سفرها من مدينة رابغ إلى المدنية، أسفر عن وفَاة والديه.

وأضاف أن الطفل عبدالعزيز تعرض لكسور في الفخذ وكسر في الحوض وتم تنويمه في المستشفى، وإجراء عملية جراحية له لتثبيت الكسر في الفخذ، أما كسر الحوض فسيتم علاجه تحفُّظياً، وهو ما يحتاج إلى راحة ستستمر نحو أربعة أسابيع، وسيظل في المستشفى أسبوعاً آخر للاطمئنان على حالته الصحية.

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