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ارتفاع أسعار 15 سلعة.. أهمها التمر والليمون

ارتفاع أسعار 15 سلعة.. أهمها التمر والليمون
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تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تقريرا يبين أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل 15 منتجاً ارتفاعاً في متوسطات الأسعار للسلع والخدمات، وكان التمر «الرطب» أكثر السلع ارتفاعاً بنسبة تغيير 6.30 مقارنةً بشهر مايو من العام الحالي، وجاء بعده مباشرة في الارتفاع الليمون بنسبة تغيير 5.63، فيما سجلت أسعار الشمام المحلي انخفاضاً بنسبة تغيير 11.79، ليتصدر قائمة الأغذية والمشروبات الأكثر انخفاضاً في شهر يونيو المنصرم.

واظهر التقرير أن البامية المحلي يعد من أكثر السلع انخفاضاً بنسبة تغيير 8.73-، ثم الخوخ اللبناني 6.67-، لتأتي عقبها الفلفل الأخضر المحلي 5.71-، وجاءت بعدها الباذنجان الأسود المحلي بنسبة تغيير 5.54-.

وبالنسبة للسلع الإنشائية الأكثر انخفاضاً في شهر يونيو فقد تصدر حديد التسليح 8 مم وطني بنسبة تغيير 1.64-، وجاء عقبه حديد تسليح 10 مم وطني 1.26-، ثم الأسلاك الكهربائية 4 مم وطني 0.91-، ليأتي في المؤخرة البلوك الأسود مقاس 20 سم 0.09-.

بخصوص السلع الإنشائية الأكثر ارتفاعاً في نفس الشهر، فقد تصدر الرمل الناعم الأبيض بنسبة تغيير 1.67، ثم الخشب التشيلي 1.55، ليأتي بعده حديد تسليح 6 مم وطني 1.18، في حين بلغت نسبة تغيير الجبس الوطني 1.08، ثم الرمل الأحمر 1.01.

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