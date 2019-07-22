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منفذ جديدة عرعر يستقبل 10 آلاف حاج عراقي

منفذ جديدة عرعر يستقبل 10 آلاف حاج عراقي
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تواصل  – واس:

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، أكثر من 10850 من حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق الشقيقة من الدفعة السادسة، كان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبد العزيز الماضي.

وأوضحت جوازات المنطقة أنه تم إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة -ولله الحمد-، وقدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم لمدينة الحجاج التي يتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية المتمثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريراً بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

من جهتهم أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على ما لقوه من حفاوة وترحيب.

ويشارك عدد من الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية في استقبال الحجاج القادمين من دولة العراق الشقيقة، وتقديم كافة الخدمات لهم طيلة بقائهم في مدينة الحجاج من خدمات إسعافية وطبية وتقديم وجبات ومساعدة كبار السن وتوزيع العصائر والمطويات الإرشادية والتوعوية بالحج ونحوها.

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