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ضبط شاحنتين وعدد من المخالفات للاشتراطات الصحية بمكة

ضبط شاحنتين وعدد من المخالفات للاشتراطات الصحية بمكة
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تواصل – واس:

تمكنت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ضبط شاحنتين مخالفتين  لنقل المواد الغذائية.

وبعد التفتيش وضح مخالفتهما للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية، حيث لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.

وتمت مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين والتي قدرت بـ(178) كرتون دجاج، و (253) كرتون كيك، تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين وإعداد محاضر بالواقعتين.

من جهة أخرى أتلفت بلدية العزيزية الفرعية (48) كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة التي تقوم بها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية والتحقق من طرق تداولها واستيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، جرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية إزالة الحظائر والمسالخ العشوائية الموجودة على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حيث تمت إزالة (22) حظيرة ومسلخاً عشوائياً، بمشاركة الجهات الأمنية، حيث تهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وضمن حملات الأمانة الرقابية على أسواق السمك المركزية قامت بلدية الشوقية الفرعية بجولة رقابية على سوق السمك المركزي في حي الكعكية، للتحقق من سلامة الأسماك المعروضة للبيع، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف الأسماك التالفة، وأدوات التقطيع المتهالكة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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