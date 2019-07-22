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خبر صحي سار لعشاق «القهوة».. تناولوا ما شئتم من فناجين

خبر صحي سار لعشاق «القهوة».. تناولوا ما شئتم من فناجين
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تواصل – وكالات:

أخيراً حسم باحثون من أستراليا الجدل حول القيمة الصحية للقهوة، مبشرين عشاقها بأن تناول أي  عدد من الفناجين اليومية ليس له علاقة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

وفي الدراسة طويلة المدى التي أجراها علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية لأكثر من 5 سنوات لم يجد العلماء أي رابط بين نمو الأورام الخبيثة في الجسم، وتناول القهوة بأنواعها كافة، ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه الوسط العلمي حالة من الجدل حول ما إذا كان شرب القهوة يسبب مرض السرطان أو يمنع الإصابة به. إذ تعقب الباحثون التاريخ المرضي لأكثر من 50 ألف مريض بالسرطان، إلا أنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن الأسباب الحقيقية التي يحتمل وقوفها وراء الإصابة بهذا المرض، وسط توقعات بأن سيصاب مليونا شخص بالمرض بحلول 2020. ولعل هذه الدراسة، تزيل أكثر المشروبات شعبية في العالم من قائمة مسببات المرض، ليستمتع عشاقها بارتشافها بسلام.

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