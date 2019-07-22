الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل العثور على «مفقود الأفلاج» بالصحراء.. هكذا أنقذته شجرة وبئر

تفاصيل العثور على «مفقود الأفلاج» بالصحراء.. هكذا أنقذته شجرة وبئر

خَنَق والدته بحديدة وذبحها بسكين في جدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

خَنَق والدته بحديدة وذبحها بسكين في جدة.. تنفيذ حكم الله في الجاني

هل يمنع إيقاف الخدمات استخراج تصريح الحج؟.. «الجوازات» تُجيب

هل يمنع إيقاف الخدمات استخراج تصريح الحج؟.. «الجوازات» تُجيب

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

تفاصيل العثور على «مفقود الأفلاج» بالصحراء.. هكذا أنقذته شجرة وبئر

تفاصيل العثور على «مفقود الأفلاج» بالصحراء.. هكذا أنقذته شجرة وبئر
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود الأفلاج من قبل ذويه، فجر اليوم الاثنين، وهو في صحة جيدة، وقدَّم الفريق شكره لجميع المشاركين في عملية البحث عن المفقود الذي عُثر عليه في منطقة صحراوية غرب محافظة الأفلاج.

وتغيَّب المواطن المفقود قبل يومين عن منزله، لتبدأ عمليات البحث عنه بمشاركة فريق إنجاد وعدد من ذويه ومتطوعين من المنطقة، حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين وهو على قيد الحياة .

وعلقت مركبة المفقود -وهو في العقد الرابع من العمر- في الرمال جنوب غرب الأفلاج ، ليذهب لأحد الآبار البرية للتزود بالماء والعودة لمركبته، ثم حاول بعد ذلك الترجل من مركبته ومحاولة إنقاذ نفسه ، وبعد سيره لمنتصف الطريق استشعر خطورة الموقف ليقرر التوقف والبقاء تحت ظل إحدى الأشجار إلى أن تم العثور عليه وإنقاذه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

العثور على مفقود الأفلاج ثابت الدوسري متوفى (فيديو)

العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد أيام من اختفائه

العثور على مفقود جدة زياد العمري بعد أيام من اختفائه

بعد فراق 20 عاماً.. معلم سعودي يفاجئ زميله المصري (فيديو)

بعد فراق 20 عاماً.. معلم سعودي يفاجئ زميله المصري (فيديو)

حريق يلتهم سيارة مواطن بالأفلاج (صور)

حريق يلتهم سيارة مواطن بالأفلاج (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي
تقارير وحوارات

لغز وفاة عروس قبل زفافها بيومين.. والسبب يصدم المجتمع الكويتي

المزيد
ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟

المزيد
ببجي!
تدوينات حرة

ببجي!

المزيد
جيل 2030
تدوينات حرة

جيل 2030

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>