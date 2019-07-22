تفاصيل العثور على «مفقود الأفلاج» بالصحراء.. هكذا أنقذته شجرة وبئر

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود الأفلاج من قبل ذويه، فجر اليوم الاثنين، وهو في صحة جيدة، وقدَّم الفريق شكره لجميع المشاركين في عملية البحث عن المفقود الذي عُثر عليه في منطقة صحراوية غرب محافظة الأفلاج.

وتغيَّب المواطن المفقود قبل يومين عن منزله، لتبدأ عمليات البحث عنه بمشاركة فريق إنجاد وعدد من ذويه ومتطوعين من المنطقة، حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين وهو على قيد الحياة .

وعلقت مركبة المفقود -وهو في العقد الرابع من العمر- في الرمال جنوب غرب الأفلاج ، ليذهب لأحد الآبار البرية للتزود بالماء والعودة لمركبته، ثم حاول بعد ذلك الترجل من مركبته ومحاولة إنقاذ نفسه ، وبعد سيره لمنتصف الطريق استشعر خطورة الموقف ليقرر التوقف والبقاء تحت ظل إحدى الأشجار إلى أن تم العثور عليه وإنقاذه.